Aerospazio, Torino per tre giorni va in orbita e studia il futuro delle "strutture spaziali"

Si chiama "Italian Workshop on Shell and Spatial Structures" l'appuntamento fissato dal 26 al 28 giugno presso il Castello del Valentino dall'Associazione Italiana per gli studi sulle strutture spaziali ed a guscio. Un evento arrivato alla sua seconda edizione, ma la prima "di persona" dopo le limitazioni del passato legate alla pandemia.



Alla presenza di docenti ed esperti come i professori (e organizzatori) Amedeo Manuello Bertetto, Stefano Gabriele, Francesco Marmo e Andrea Micheletti, saranno messi in luce gli studi sperimentali e teorici, agli approcci per la progettazione, all'ottimizzazione strutturale, alle tecniche di produzione, collaudo e manutenzione per le grandi coperture a volta, a guscio e le tensostrutture.