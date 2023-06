La Centrale del Latte di Torino lancia tre tipi di kefir

Il Kefir deriva da un termine turco, “keif”, che significa “benessere”. È una speciale bevanda fermentata di origine caucasica realizzata con una miscela complessa di fermenti lattici che favorisce la flora batterica e contribuisce al riequilibrio del microbiota.

Negli ultimi anni il consumo di kefir è cresciuto notevolmente, grazie alla presenza di consumatori sempre più informati e consapevoli che ricercano specifici prodotti con benefici funzionali. In linea quindi con uno dei trend principali nel mercato dei latticini freschi, grazie al proprio knowhow ed al lavoro del laboratorio di Ricerca e Sviluppo, Centrale del Latte ha studiato il KEFIR TAPPOROSSO con latte 100% Italiano, senza lattosio (inferiore a 0,1%), fonte di proteine, con oltre 10 miliardi di fermenti lattici vivi.

Il kefir Tapporosso è stato formulato per ottenere un gusto “Mild”, più delicato, meno acido e per questo più gradevole, senza intaccare i benefici tipici del prodotto.

L’assortimento prevede 3 varianti di gusto: • Bianco Naturale: gusto autentico e delicato, che rispecchia la naturalità del prodotto. • Multifrutti: ananas, pesca, arancia e fragola si fondono all’unisono in una perfetta combinazione di sapori. • Arancia, zenzero e cardamomo: noti per le loro proprietà digestive, zenzero e cardamomo si uniscono all’arancia per un gusto fresco e vivace.

Il nostro kefir si presenta in una confezione monoporzione da 250ml, una vera e propria novità per il mercato, che permette di allargare le occasioni di consumo, consentendo di gustare il prodotto in ogni momento della giornata. Centrale del Latte di Torino, per noi la qualità è Centrale!