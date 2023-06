Nichelino rafforza il suo legame con il Burkina Faso per la cooperazione internazionale

"Giugno rappresenta il mese dei diritti. È il mese del Pride, della Giornata del Rifugiato e della Giornata dell'Ambiente - commentano il Sindaco 𝐆𝐢𝐚𝐦𝐩𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨 e l'Assessore alla Pace Alessandro Azzolina - È quindi ancora più significativo questo incontro con la delegazione burkinabè e con i partner del progetto (i Comuni di Moncalieri e Beinasco, il Coordinamento dei Comuni per la Pace, l'Erasmo da Rotterdam, l'Associazione Mattone su Mattone Onlus). Cogliamo l’occasione per esprimere forte preoccupazione e vicinanza al popolo burkinabè per la situazione di crisi legata al recente colpo di stato. Assieme al Coordinamento Comuni per la Pace monitoreremo la situazione, continuando a sostenere con determinazione le azione previste dal progetto".