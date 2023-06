Tardivo nuovo consigliere della Fondazione Baravalle

La Fondazione Baravalle, presieduta dall’imprenditore Luca Baravalle, che già vanta al suo interno la presenza di figure di elevata caratura, come il Prof. Beppe Ghisolfi, il Prof. Ubaldo Livolsi e la Prof.ssa Sally Paola Anselmo Pinottini, si arricchisce ulteriormente dopo la nomina a Consigliere del Prof. Giuseppe Tardivo, una delle figure più autorevoli del mondo accademico, istituzionale ed economico-finanziario nazionale ed europeo nel settore del business management.

Del corposo e articolato Curriculum Vitae del Professore, si ricorda che è stato Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Torino, Direttore della Sezione di Economia e direzione delle imprese dell’Università di Torino e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategie (DIMS); ha insegnato e insegna anche in diverse sedi universitarie in Europa e nel mondo, tra cui l’ESCP Europe, Sede di Londra (Honorary Professor), l’Università di Lione, l’Università di Nizza, l’Università di Las Vegas, l’Istituto Plekhanov di Mosca, l’Accademia di Economia di Mosca, l’Università di Tallinn, la Poznan Academy of Economics; è membro Ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), della Società Italiana di Management (SIMA) e della Società Italiana di Marketing (SIM).

Ha inoltre promosso il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, di cui è stato il primo Direttore, presso l’allora Facoltà di Economia dell’Università di Torino, ed è Delegato del Rettore presso il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM - livello nazionale).

Oggi svolge una qualificata attività di consulenza in campo economico-gestionale e finanziario presso Gruppi multinazionali, aziende, Istituzioni finanziarie e creditizie e Enti territoriali nazionali ed europei.

Così ha commentato il Prof. Tardivo:

“Ho accettato con piacere la proposta di far parte del Consiglio Direttivo della Fondazione Baravalle ETS che ha come obiettivo fondamentale la valorizzano del merito di coloro che quotidianamente, con determinazione e volontà, contribuiscono a realizzare nei diversi campi della conoscenza il bene comune.

Concetti pienamente recepiti dal Locke e da Kant e, recentemente, nell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” che approfondisce il concetto di etica sociale.

Contribuirò con gli altri autorevoli Membri del Consiglio di Amministrazione a sviluppare l’impegno civile e di dedizione nella costruzione dei valori che, dal 2022, caratterizzano l’operato della Fondazione.”

“Sono onorato che il Prof.Tardivo abbia accettato di entrare a far parte del Consiglio Direttivo della Fondazione”, dichiara Luca Baravalle, “ che da oggi potrà avvalersi della preziosa esperienza di un grande studioso e ricercatore nelle discipline economico – manageriali e che si è anche dimostrato essere un importante promotore dello sviluppo e della valorizzazione, anche a livello europeo, degli studi universitari in Provincia di Cuneo.”

Anche il Vice Presidente della Fondazione , il giornalista e banchiere Beppe Ghisolfi, si dimostra contento e soddisfatto della nuova acquisizione: “Certamente è un’occasione di crescita e arricchimento per la Fondazione stessa e per noi tutti. Godo dell’amicizia del Prof. Tardivo da molti anni ed è un uomo che apprezzo e stimo tantissimo. La comunione di intenti e di interessi che ci lega, sarà foriera di nuovi spunti e stimoli di sviluppo per i nostri progetti e ci permetterà di raggiungere nuovi e stimolanti traguardi.”