Mom Orchestra e Fabbrica delle Bambole in concerto per la serata inaugurale di Moncalieri Summer Experience

Mom Orchestra in concerto per la serata inaugurale di Moncalieri Summer Experience

Un inizio in grande stile per l'edizione 2023 di Moncalieri Summer Experience. Grande serata di suoni e immagini, sabato 1° luglio alle Vallere (corso Trieste 98), all’insegna della contaminazione tra Occidente e Oriente, ricordando quest’anno anche il grande Italo Calvino a 100 anni dalla nascita. Sono passati quasi dieci anni dalla nascita, da un’idea dell’associazione Ala-Artisti Liberamente Associati di Giangi Parigini, del progetto “Oltre il Confine - Voci e Volti” che ha coinvolto tantissimi artisti che con il loro lavoro hanno voluto accompagnarci tra antiche tradizioni e nuovi linguaggi interculturali.

Sabato, dalle 21 in poi, il percorso della serata si intreccerà anche alla potenza delle fiabe tra lettura e musica: vi racconteremo i segreti della narrazione fantastica che con la musica diventano magia. Ingresso libero.

“Ogni anno nel rinnovarci cerchiamo nuove emozioni e stimoli e proprio quest’anno, celebrando Calvino, con la giovane compagnia teatrale La Fabbrica delle Bambole abbiamo sperimentato un po' di teatralità nel nostro spettacolo – sintetizza Giangi Parigini - La MoM Orchestra sarà sempre la colonna sonora della nostra serata con musiche e racconti dal mondo: un viaggio che dal Mediterraneo in Sudamerica attraverso culture diverse. Da Fel Shara canzone che nasce turca ma poi diventa un mix di turco, spagnolo, arabo, italiano, inglese, francese e ....ancora altre lingue. Fino a La Llorona, spettro del folclore sudamericano, che molti ricordano con il film Disney Coco. Brani in griko antico ma anche l'esplosione finale della Taranta e della Pizzica”.

L’assessore alla Cultura Laura Pompeo si dice soddisfatta: “Il dialogo tra culture lontane fa da sfondo alle tonalità della musica della MoM Orchestra guidata da Giangi Parigini con cui da nove anni lavoriamo con successo. Con questo concerto diamo il via alla ricca stagione estiva di Moncalieri Summer Experience.Abbiamo riunito le varie iniziative e possibilità: musica, danza, tanto teatro, circo, magia, fiori e natura, laboratori e piste ciclabili... e abbiamo creato un grande palinsesto estivo".

Abbiamo aperto tanti palcoscenici nei luoghi più suggestivi di Moncalieri, dal Giardino delle Rose del Castello Reale, al Parco Le Vallere, al Parco Lancia e al bordo Fiume, a Revigliasco, alle borgate e in tanti altri luoghi – conclude Laura Pompeo - per allietare i mesi caldi di grandi e piccoli. E per la prima volta in rete con la bella stagione del 45° NORD Entertainment Center”.

Per info e prenotazioni: 3518061429