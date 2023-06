Città metropolitana valuta studio di fattibilità per una rotatoria sulla Strada Provinciale 142

Si è parlato dell’eventualità di realizzare una rotatoria sulla Strada Provinciale 142 all’altezza dell’incrocio con la strada comunale Supeia Gallino nell’incontro che il Vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto nella mattinata di lunedì 26 giugno con la Sindaca di None, Loredana Emma Brussino, e con il collega primo cittadino di Candiolo, Stefano Boccardo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Al Vice sindaco Suppo, alla dirigente responsabile e ai tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana i Sindaci Brussino e Boccardo hanno spiegato che l’incrocio in questione presenta criticità derivanti dalla presenza di mezzi pesanti che sono diretti o provengono dal polo logistico della ditta SAFIM. Una rotatoria consentirebbe di migliorare la sicurezza dell’incrocio. La Città metropolitana e gli amministratori di None e Candiolo hanno concordato sulla necessità di redigere in tempi brevi uno studio di fattibilità, che tenga conto di eventuali vincoli ambientali e dell’eventuale esproprio di particelle di terreno per consentire la realizzazione della rotatoria con la larghezza prescritta dalle normative di settore. Una volta redatto lo studio di fattibilità, la Città metropolitana si occuperà di reperire le risorse per la realizzazione, il coinvolgimento delle aziende la cui attività sarà agevolata dalla nuova rotatoria.

Durante l’incontro è anche stato affrontato il tema di un guado sul torrente Chisola a None, che è stato demolito a seguito di ripetute piene del torrente. Per consentire di ripristinare la continuità della locale pista ciclabile, il Comune di None ha chiesto alla Città metropolitana se sarebbe ipotizzabile la realizzazione di una passerella ciclopedonale appoggiata al ponte sul Chisola della Provinciale 23, a valle dell’arteria. Gli uffici della Direzione Viabilità 2, sulla base delle caratteristiche progettuali del ponte, valuteranno la fattibilità della richiesta.