Torino festeggia i 100 anni dell'Ordine degli Architetti con una speciale 4 giorni di eventi

L'Ordine degli Architetti festeggia i propri “primi” 100 anni e, per l'occasione, la sezione locale promuove una speciale 4 giorni di eventi organizzata dalla Fondazione per l'Architettura con il patrocinio della Città di Torino e di CNAPPC.

Le conferenze del centenario

Per celebrare il centenario, in particolare, sono previste 4 conferenze che approfondiranno le specializzazioni della professione dell'architetto (progettista, paesaggista, urbanista e designer, ndr) con la partecipazione di studi internazionali che non hanno mai esercitato a Torino: “La nostra volontà - dichiara la presidente dell'Ordine torinese Maria Cristina Milanese – è quella di mettere in evidenza il ruolo dell’architetto, dichiarando tutte le sue capacità tecniche e culturali. Gli studi invitati sono stati scelti per arricchire, attraverso la loro pratica progettuale, il bagaglio culturale di tutte le persone che avranno piacere di partecipare”.

Il programma

Il programma inizierà oggi pomeriggio (18-20) con Setzu Ito dello studio Ito, per proseguire domani con Tim Edler dello studio realities:united, giovedì 29 con Noelia Monteiro dell'Estudio Flume e venerdì 30 con Graça Correia e Roberto Ragazzi dello studio Correia-Ragazzi Arquitectos. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con ingresso libero fino a esaurimento posti dalle 18 alle 20 presso l'Auditorium Vivaldi di piazza Carlo Alberto 5/a a Torino; per gli architetti verranno riconosciuti crediti formativi professionali (il programma completo e le iscrizioni sono disponibili sul sito https://www.oato.it/).