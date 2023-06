Bomboniere per il matrimonio: quali sono quelle più di tendenza quest’anno

Esperti e guide al matrimonio consigliano di cominciare a pensare alle bomboniere da cinque a tre mesi prima per evitare imprevisti e disguidi di ogni tipo, anche in considerazione del fatto che nei negozi per gli sposi negli stessi mesi – quelli primaverili ed estivi – si concentra in genere una grande mole di lavoro. Se ti sei ridotto all’ultimo e manca ormai davvero poco alle tue nozze, però, non disperare: non mancano soluzioni last minute per le bomboniere, come sceglierle e ordinarle online e riceverle direttamente a casa o nel luogo del ricevimento.

I cataloghi dei negozi online di bomboniere non hanno niente da invidiare a quelli dei negozi tradizionali e garantiscono, anzi, ai futuri sposi molte più possibilità di customizzare bomboniere, sacchetti, scatoline, bigliettini dei confetti in modo da essere sicuri di omaggiare i propri invitati con un regalo che parli davvero della coppia. Quali sono, però, le bomboniere più di tendenza per il 2023? Scopriamolo insieme!

I principali trend bomboniere matrimonio 2023

Sempre più coppie decidono di condividere la gioia per il proprio matrimonio con chi è meno fortunato e lo fanno optando per bomboniere cosiddette solidali. Si tratta in genere di piccoli oggetti simbolici come una calamita, un bracciale o una semplice cartolina a cui corrisponde una donazione ad associazioni, organizzazioni, onlus che si occupano di cause care agli sposi. Se scegli questa soluzione, abbi cura di scrivere un biglietto personalizzato e che racconti ai tuoi ospiti il perché della scelta.

Tra le tendenze bomboniere 2023 ce n’è una che ti piacerà soprattutto se non ami gli sprechi e la sola idea che i tuoi ospiti possano cestinare subito o abbandonare in un cassetto il cadeaux ti terrorizza: è quella delle scatolette porta confetti. Anche dei semplici contenitori per i confetti rappresentano un regalo gradito se possono essere riutilizzati come piccoli portagioie per esempio o per profumare i cassetti dopo averli riempiti di lavanda o altre sostanze simili. Puoi sbizzarrirti a scegliere dimensione, forma, colore, materiale delle scatoline porta confetti. Un’ottima idea è personalizzarle con i nomi e la data del vostro matrimonio. Soprattutto se opti per una versione economica, punta tutto sulla confetteria: sceglila in gusti assortiti, mischiata a caramelle, praline e bonbon.

Più dei soliti oggetti per la casa, utili sì ma sempre uguali, se vuoi essere sicuro di evitare sprechi e fare un regalo gradito ai tuoi ospiti un’alternativa “trendy” è scegliere una bomboniera gastronomica. Piccole confezioni di vino, olio, marmellate, conserve, liquori sono un cadeaux gustoso: sceglile di aziende produttrici della vostra zona d’origine o del posto in cui è stato organizzato il vostro destination wedding, tenendo conto del tema del vostro matrimonio se ce n’è uno o di ciò che vi piace e vi caratterizza come coppia (se siete noti per essere sempre l’anima della festa un barattolo con diverse varietà di pepe potrebbe essere la bomboniera perfetta, per esempio, e lo stesso vale per il miele se la vostra coppia è l’emblema del romanticismo). Per un risultato finale perfetto, fai personalizzare la bomboniera gastronomica con i vostri nomi o le loro iniziali sulla confezione o sull’etichetta.