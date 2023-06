Edisu Piemonte partecipa al Virtual Job Meeting Italia

Anche Edisu Piemonte sarà presente con un suo stand al Virtual Job Meeting Italia organizzato da Cesop e che si svolgerà online nella giornata di giovedì 28 giugno dalle 10.30 alle 16.

L'appuntamento virtuale si propone di mettere in contatto laureandi e neolaureati di tutti i corsi di laurea con il mondo dell'orientamento, candidarsi a posizioni aperte e partecipare a webinar di orientamento. Ma può essere anche una occasione per far conoscere le opportunità offerte da Edisu Piemonte a chi intende continuare il proprio percorso accademico.

Per questo Edisu Piemonte avrà un suo stand virtuale raggiungibile dall'indirizzo http://jobmeeting.it/italia dove il personale sarà a disposizione attraverso una chat dedicata per informazioni sui servizi e le borse di studio.

“La scorsa primavera abbiamo partecipato all'evento fisico che si era tenuto al Palaruffini di Torino e ora abbiamo deciso di partecipare anche a questo incontro virtuale per offrire una opportunità in più di conosce quello che è il mondo del diritto allo studio universitario anche a chi è lontano ma sta valutando il Piemonte per il proseguo della sua formazione universitaria” ha dichiarato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.