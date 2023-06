Lavoro e autismo, quando i due mondi possono incontrarsi: se ne parla agli Artigianelli

La storia più famosa, forse, è quella di PizzaAut, la pizzeria che promuove l'inclusione facendo lavorare ragazzi autistici come camerieri. E che ha trovato in Elio (delle Storie Tese) uno dei suoi più convinti sostenitori.



Ma ci sono anche altre esperienze che meritano di essere raccontate: storie che promuovo l'incontro tra lavoro e autismo. Sono le esperienze che saranno raccontate il 5 luglio al Collegio degli Artigianelli di corso Palestro 14, in occasione del convegno organizzato da Engim e intitolato proprio "Lavoro e autismo. Esperienze di connessioni possibili".



In programma, il racconto di esperienze e buone prassi individuate da Engim in oltre dieci anni di esperienza. Si racconterà "Auticon", attraverso il suo ceo Alberto Balestrazzi, ma ci sarà spazio anche per uno spettacolo teatrale. Sarà anche presentato Autdoor, una app innovativa per supportare le famiglie, i ragazzi e chiunque sia curioso nella scelta dei locali con un occhio di riguardo per le persone autistiche.