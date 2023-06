L'Estate a Bardonecchia si colora di eventi, tra birra, musica, teatro e letteratura noir

Musica e note per tutta l'estate

Tanta musica in questa Estate bardonecchiese con gli eventi organizzati dalla Pro Loco (guidata da Mauro Caccia) e non solo: il 7 luglio è in programma la "Notte in musica" a partire dalle 21 per le vie del centro, l'8 luglio, in piazza De Gasperi, ci sarà il concerto di Cristina D'Avena e poi ancora dj set, ed il 31 luglio, in località Chesal, l'appuntamento con Francesca Michelin, organizzato dall'Associazione Revejo.