Magliano (Moderati): "Un fondo di garanzia per studenti stranieri che cercano alloggio"

"Immaginare, come già avviene in altri Paesi, fondi di garanzia per gli studenti stranieri che frequentano i nostri Atenei e che cercano casa" lo chiede con un ordine del giorno in Consiglio Regionale, Silvio Magliano (Presidente Gruppo Consiliare Moderati)-. "Questa strada è già percorsa con successo in altri Paesi, con vantaggi sia per i proprietari sia per gli inquilini. Se approvato dal Consiglio, il mio Ordine del Giorno impegnerà la Giunta a interloquire con il Governo per la pronta convocazione di Tavolo di Lavoro con le Fondazioni Bancarie al fine di realizzare un fondo di garanzia apposito per studenti universitari in arrivo da Paesi esteri senza la possibilità di avere un garante in Italia. La mia richiesta si inserisce nella discussione sul caro affitti e prova a introdurre una soluzione concretamente utile.



L’Italia attrae studenti soprattutto da Albania, Cina, India, Iran, Marocco, Turchia, Ucraina e Perù. Gli Atenei del Piemonte si distinguono da molti anni per la crescente attrattività nei confronti degli studenti stranieri. Ciò ha portato il sistema universitario piemontese a discostarsi dalla media nazionale (5,5%) e a raggiungere un’incidenza dell’8,5% di iscritti stranieri, allineandosi così alla media europea. Negli ultimi diciannove anni il numero di studenti con cittadinanza straniera iscritti all’Università e al Politecnico di Torino sono passati complessivamente da 1.415 nell’Anno Accademico 2002/03 a quasi 10.000 nell’Anno Accademico 2020/21. Il proprietario, oltre a richiedere allo studente la documentazione relativa all’identità o al permesso di soggiorno, a maggiore garanzia può chiedere delle referenze o delle garanzie bancarie (nella maggior parte dei casi tali garanzie sono richieste ai genitori dello studente, che tuttavia vivono nel Paese di origine). Gli studenti stranieri incontrano difficoltà peculiari nella ricerca di un appartamento da affittare, dalla burocrazia fino alle garanzie da fornire al proprietario: anche garantendo adeguate misure di tutela, quali appunto le garanzie prestate da fondi costituiti da fondazioni bancarie e agevolazioni fiscali mirate, è possibile rendere vantaggiosa, per un privato o una famiglia, l’ipotesi di affittare agli studenti stranieri un proprio immobile e farlo a prezzi vantaggiosi".