Stabilimento Amazon di Orbassano, M5S: "La Regione tuteli i 137 lavoratori che rischiano il posto"

La crisi dello stabilimento Amazon di Orbassano approda in Consiglio regionale. "Con un’interrogazione, abbiamo portato in Consiglio regionale il caso dei 137 lavoratori dello stabilimento Amazon di Orbassano che rischiano di perdere il posto. Dall’agosto del 2020 il magazzino è sede dei servizi di smistamento e cross docking di merci, con la società Afs Service srl che ha svolto l’attività principalmente con propri dipendenti inquadrati con contratto a tempo indeterminato. Nelle scorse settimane, però, la multinazionale Amazon ha deciso, per motivi di carattere commerciale, di cessare il contratto per la fornitura di tali servizi, costringendo la Afs Service srl alla chiusura dell’unità produttiva, che avverrà a fine luglio. Il mancato rinnovo del contratto comporterà la perdita di lavoro per 87 dipendenti e per circa 50 somministrati (secondo le stime dei sindacati), causando un danno gravissimo ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie. Abbiamo chiesto alla Giunta Cirio di fare tutto ciò che è in suo potere per tutelare i lavoratori e fermare i licenziamenti - afferma Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"La Regione dovrà rendersi parte attiva per scongiurare la perdita dei posti di lavoro. Una soluzione potrebbe essere la ricollocazione dei dipendenti nel nuovo Polo Logistico Amazon, che nascerà sempre ad Orbassano e per il quale la multinazionale investirà 50 milioni di euro creando circa 500 posti di lavoro. Gli ammortizzatori sociali ci saranno, ma non consentiranno alle famiglie di guardare al futuro. L’unica vera risposta è la salvaguardia dei posti di lavoro".

"Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori dell'Afs Service srl e alle loro famiglie in questo momento di particolare difficoltà - aggiunge Andrea Suriani, Capogruppo consiliare M5S ad Orbassano - Quanto sta avvenendo è inaccettabile, le istituzioni prendano in mano la situazione per salvaguardare i posti di lavoro".