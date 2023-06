Mega-rincari nel carrello, Dalla Rive: "Blocco dei rifornimenti da alcune aziende per aumenti"

Il rincaro dei mutui dopo la crisi in Ucraina, l'inflazione galoppante ed in ultimo la siccità della scorsa estate e l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Sono questi gli ultimi fattori in ordine di tempo che hanno svuotato i conti correnti dei cittadini e fatto schizzare verso l'alto il prezzo di moltissimi prodotti, a partire da quelli base come frutta e verdura. Lo sa bene il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive, che deve bilanciare la necessità di "tenere in equilibrio economico i conti dell'impresa", con quello di "consentire ai clienti di fare la spesa" nei supermercati del Piemonte a marchio Coop.