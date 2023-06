Lavori in corso a Nichelino, via Cuneo diventa (quasi) inaccessibile fino al 10 agosto

D'estate, si sa, dopo la fine delle scuole e con l'avvicinarsi delle ferie le città iniziano a spopolarsi e spesso questo è il periodo in cui, approfittando anche del bel tempo e delle giornate più lunghe, si effettuano i cantieri e i lavori stradali. Nichelino non fa eccezione e fino al prossimo al 10 agosto via Cuneo diventa quasi inaccessibile, per un intervento di allacciamento alla rete del teleriscaldamento.

Divieto di sosta e limite ai 30 km/h

Inevitabili i riflessi sul traffico: per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, è stato istituito un divieto di sosta e fermata nella zona del cantiere, con orario dalle 8 alle 17 (i trasgressori rischiano la rimozione forzata), con senso unico alternato e limite di velocità ai 30 km/h.