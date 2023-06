Ponte Umberto I, in corso lavori di posa di una condotta idropotabile: per 45 giorni circolazione ridotta

L’intervento avviato nella città di Torino su Corso Unità d’Italia, Corso G. Galilei, Parco del Valentino, ponte Umberto I e viale Thovez, prevedo la presenza di più cantieri mobili in contemporanea e consiste nella realizzazione di una condotta adduttrice dell’acquedotto che ha origine dall’impianto di potabilizzazione SMAT in corso Unità d’Italia e termina nel serbatoio Valsalice in Comune di Torino.

La tempistica dei lavori per l’attraversamento del ponte Umberto I è prevista pari a 45 giorni e si concluderà con il totale ripristino della pavimentazione in pietra originaria.

Il piano di coordinamento dei cantieri prevede che i lavori occupino solo le corsie centrali della carreggiata. Sarà garantito il doppio senso di circolazione e la circolazione sul ponte non sarà interrotta, se non per operazioni speciali e per brevi periodi.