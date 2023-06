Al via Underline_Avampos7i Culturali: prima edizione del festival culturale a cura di giovani under 25

Dal 7 al 9 luglio arriva a Torino la prima edizione di Underline_Avampos7i Culturali, un festival multidisciplinare diffuso organizzato interamente da Young Board, tutto composto da under 25.

Underline_Avampos7i Culturali è unico nel suo genere. La poliedricità lo rende un evento imperdibile che celebra l'arte e la cultura, che riunisce teatro, cinema, musica, performance e divulgazione in un'esperienza coinvolgente e stimolante per il pubblico torinese.

Il festival sarà anche arricchito da dibattiti, workshop e attività di divulgazione che favoriranno la partecipazione attiva del pubblico e la creazione di un ambiente di scambio e confronto. Questa prima edizione raccoglie tre macro temi all’interno dei quali gli appuntamenti si collocano e sono: AMBIENTE, LGBTQIA+ e SALUTE MENTALE.

Gli eventi si svolgeranno in diversi luoghi della città: Cecchi Point - Casa del Quartiere di Aurora, Via Antonio Cecchi 17, Torino Casa Fools, Via Eusebio Bava 39, Torino Cubo Teatro - Off Topic, Via Giorgio Pallavicino 35, Torino Corso Farini Viale Ottavio Mai Giardino Pellegrino, Piazza Borgo Dora.

L’evento conclusivo dell’intero festival sarà Under Pressure un dj set a cura di Cavi Sciolti. Nome d’arte di Nicolò Pilon, classe ‘95, studente del CAM Unito, che da anni si cimenta nella videoarte e nella musica elettronica.