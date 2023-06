Flowers Festival: Zen Circus e Giancane per la seconda serata della rassegna

Dopo il tour di presentazione dell’ultimo album “Cari Fottutissimi Amici” e i due spettacoli inediti di dicembre 2022, gli Zen Circus tornano live in estate, arrivando a Flowers Festival la sera di domani, venerdì 30 giugno.

Negli oltre 20 anni di carriera The Zen Circus hanno rappresentato una delle realtà di riferimento per la musica attuale, rinnovandosi continuamente e raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico transgenerazionale che da sempre segue il rito live del gruppo come una vera e propria festa iniziatica.



Con l’ultimo disco “Cari Fottutissimi Amici” del 2022, pubblicano il loro 14esimo lavoro discografico che si unisce a una carriera fatta di centinaia e centinaia di concerti, migliaia di km macinati, sudore ed energia trascinante sul palco; due decenni di intensa attività suggellati dalla partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e dalla pubblicazione di un romanzo anti-biografico edito da Mondadori che è divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, entrando nelle Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani.

Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ha deciso di programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.

In apertura Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, torna con un nuovo lavoro discografico. Dopo “Una vita al top” (2015) e “Ansia e disagio” (2017) e dopo “Strappati lungo i bordi”, colonna sonora della serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, sarà disponibile da venerdì 9 giugno sulle piattaforme digitali e in diversi formati fisici “TUTTO MALE”, nuovo album del cantautore romano uscito per Woodworm e distribuito da Virgin Music LAS/Universal Music Italia.

Per info: https://flowersfestival.it/