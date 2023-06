Ufficio Immigrazione, spunta una soluzione: la Circoscrizione 7 offre una sala per “alleggerire corso Verona”

“Non si possono più vedere 300 persone, tra cui mamme con passeggini e anziani, al caldo o al freddo ad aspettare il proprio turno per ore”: con queste parole, pronunciate durante un incontro pubblico andato in scena ieri pomeriggio al Cecchi Point, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri ha confermato la disponibilità a “prestare” una propria sala per cercare di risolvere almeno in parte la questione dell'Ufficio Immigrazione di corso Verona.

“Alleggerire” corso Verona

L'obiettivo è quello di “alleggerire” la pressione su corso Verona: “Abbiamo messo a disposizione della Città e della Questura – ha dichiarato Deri – l'ex biblioteca: vogliamo che Torino possa offrire luoghi accoglienti dove aspettare il proprio turno a tutte le persone che cercano di avere delle opportunità sul nostro territorio seguendo un percorso istituzionale. Ci sono già stati 4 o 5 sopralluoghi, dopodiché bisognerà attrezzare lo spazio e renderlo sicuro sotto ogni punto di vista”.