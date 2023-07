Valle, prove da candidato presidente: tour, social e incontri per il Piemonte

Uno scatto in avanti, nella volata per diventare il candidato alla presidenza della Regione Piemonte del centrosinistra. Non è rimasto fermo sui blocchi di partenza Daniele Valle, anzi. L’uomo che qualcuno ha ribattezzato “Golden Boy”, a un anno circa dalle elezioni, sembra aver avviato la campagna elettorale.

“Prove da candidato” per Valle

Per ora in autonomia, se supportata o meno dal partito lo dirà solo “padre tempo”. O le primarie. Tour, post social, continui attacchi al Governatore Alberto Cirio. Ma non solo: anche richiami alla festa dell’Unità, partecipazione sempre più frequente a manifestazioni e sondaggi sui podcast per creare engagement. La voglia del vice presidente del Consiglio regionale di correre verso la poltrona di governatore è nota, palese. E queste ultime settimane sembrano essere la prova del nove, un messaggio anche al Pd.

La candidatura di Valle non è però scontata. Anzi. Le primarie, recentemente utilizzate dal centrosinistra per scegliere il candidato sindaco, si sono rivelate ancora uno strumento partecipativo in grado di coinvolgere la cittadinanza. Ma non solo. Il nome di Chiara Griabaudo, deputata cuneese, è sempre attuale. E candidati civici non sono da escludere.

L’ombra di Cirio

Il timore, all’interno del centrosinistra, si chiama però Alberto Cirio. La ricandidatura del Governatore, ormai sempre più probabile, potrebbe indurre i vertici del Partito Democratico a non voler “bruciare” propri esponenti. Così come i civici sarebbero più restii a scendere in campo. Anche di questo si parlerà stasera nel convegno “civici e riformisti: nuovo patto per lo sviluppo e la sostenibilità”, in programma a Palazzo Civico.