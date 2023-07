Il Principe: su Netflix la docu-serie che racconta la storia di Vittorio Emanuele di Savoia e il caso Hamer

Esce domani "Il principe", la nuova docu-serie targata Netflix e dedicata alla figura di Vittorio Emanuele di Savoia.

Figlio di Umberto II e di Maria Josè del Belgio, il "Re e la Regina di Maggio" che fuggirono in esilio dall'Italia dopo l'esito del referendum del 1946, Vittorino Emanuele è stato al centro di grandi controversie.

Nella serie, in tre episodi, realizzata da Beatrice Borromeo Casiraghi racconta la storia della sua famiglia proprio a partire dall'esilio, del suo rapporto con i genitori, all'amore per Marina Doria, fino agli eventi della notte del 18 agosto 1978, quando venne il giovane Dirk Hamer.

L'omicidio di Dick Hamer

Quella notte infatti nell’isola di Cavallo in Corsica avvenne una sparatoria in cui il diciannovenne tedesco, figlio del medico Ryke Geerd Hamer, rimase ucciso. Lo yacht di Vittorio Emanuele di Savoia era ormeggiato vicino al suo panfilo del medico Nicky Pende, quando gli venne rubato il gommone. In preda all’ira si recò da Pende armato della sua carabina, nella collocazione vennero sparati dei colpi, uno dei proiettili colpì il giovane Hamer che dormiva in una barca vicina, ferendolo a una gamba. Il giovane in seguito alle gravi perdite di sangue e alla cancrena della gamba morì pochi giorno dopo.

Vittorio Emanuele venne accusato di omicidio volontario dai giudici francesi ma venne assolto nel 1991 dall’accusa principale e condannato a soli sei mesi con la condizione per porto abusivo d’armi.

Le circostanze di quella notte non furono mai del tutto chiarite e seguirono atre polemiche nel corso degli anni.

Con questa serie, la regista cerca di raccontare in maniera oggettiva il caso, inserendo oltre alla testimonianza dello stesso Vittorio Emanuele anche quella dei figli e di Birgit Hamer, sorella della vittima.