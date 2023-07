Nichelino, incubo piromani dopo l'incendio alle aziende Ponzio e Isolpack: i carabinieri vagliano le immagini delle telecamere

A Nichelino torna l'incubo piromani, dopo il doppio incendio che nella notte di sabato ha devastato, a breve distanza, le aziende Ponzio e Isolpack (con le fiamme che si sono poi propagate ai capannoni di altre due ditte vicine). Nel luglio di un anno fa la Città faceva i conti con una serie di piccoli roghi, il più grave dei quali ai giardini di via Trento, stavolta però sono state prese di mira due imprese e per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, anche se i danni sono stati molto ingenti, ma ancora da quantificare con esattezza.

Si vagliano le immagini delle telecamere di zona

I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di zona per poter trovare indizi utili per risalire all'identità di coloro che hanno appiccato il rogo. Non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella che porta ad un collegamento con i fatti accaduti nello scorso novembre nella zona industriale di Villastellone.

Praticamente certa l'origine dolosa del doppio rogo

Che quello di Nichelino sia stato un atto doloso ormai è praticamente certo, mentre i titolari delle due ditte, già sentiti dai militari dell'Arma, hanno negato di aver mai ricevuto minacce o richieste di estorsione. Prende corpo, insomma, l'ipotesi di una banda di piromani, di un folle gioco che solo per mera fortuna non ha causato dei danni ancora maggiori o delle vittime.

"Saremo in tutti i modi vicini alle realtà colpite", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, che ha trascorso l'intera domenica al fianco di Vigili del fuoco e carabinieri dopo il brusco risveglio all'alba alla notizia del grave rogo. L'unica buona notizia, giunta dai tecnici dell'Arpa, è che i rilievi sulle sostanze inquinanti non hanno rilevato criticità, la situazione dell'aria è tornata nella norma.