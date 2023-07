Carmagnola, la variante Est adesso accelera: riunione tra Comune, Regione e Città metropolitana

Chiudere prima possibile il confronto con l’Autostrada dei Fiori spa, per fare in modo che a breve possano partire i cantieri per la realizzazione del lotto 1 della Variante ad est dell’abitato di Carmagnola; il tutto a seguito dell'imminente espressione del parere tecnico da parte della Città metropolitana di Torino al progetto elaborato e finanziato dalla concessionaria autostradale. Questo l’oggetto dell’incontro che, nel pomeriggio di martedì 4 luglio, il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il dirigente e i tecnici della Direzione Coordinamento Viabilità della Città metropolitana hanno avuto con l’Assessore regionale ai trasporti, infrastrutture e opere pubbliche, Marco Gabusi, con la Sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, e con i tecnici dell’amministrazione comunale. Nei mesi scorsi le caratteristiche tecniche del primo lotto della Variante, alla cui realizzazione la Regione contribuirà dal punto di vista finanziario, sono state oggetto di un confronto tra Autostrada dei Fiori spa e tecnici della Città metropolitana, dal momento che l’Ente di area vasta prenderà in gestione la nuova strada quando sarà completata e aperta al traffico. Con un percorso di 3 km e mezzo, il lotto 1 collegherà il casello dell’autostrada A6 con la Strada Provinciale 661, innestandosi sulla bretella sud, realizzata alcuni anni orsono, permettendo così di spostare il traffico pesante dal centro abitato alla futura strada extra urbana e abbassando così il livello di inquinamento, specie in Borgo Salsasio. Gli ultimi dettagli tecnici da concordare in tempi stretti sono relativi al nodo dello svincolo a rotatoria tra la nuova arteria e l’attuale casello autostradale. La Città metropolitana considera molto importanti le modalità di immissione nelle rotatorie, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, in un’area interessata da importanti insediamenti produttivi e commerciali.