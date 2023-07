Bardonecchia, novità in arrivo: da sabato 8 luglio si può arrivare Valle Stretta (solo) con la navetta

Partirà dal prossimo 8 luglio il servizio bus da Bardonecchia per la Valle Stretta. E non sarà questa l'unica novità che riguarderà la zona di confine tanto amata dai residenti e dai turisti che scelgono di passare un periodo in alta Val di Susa. Dopo il 'test' del 2018 quando la strada fu chiusa dal 7 luglio al 26 agosto, anche quest'anno è previsto lo stop alle auto, a salire, tra le 10.30 e le 15.30, in concomitanza con l'attivazione del servizio navetta, nei fine settimana del mese di luglio, dal 5 al 20 agosto e nel weekend del 26-27 agosto.





[Gli orari dei passaggi della navetta]