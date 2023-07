Grugliasco, aperte fino al 31 agosto le iscrizioni alla mensa scolastica

A Grugliasco sono aperte le iscrizioni per la mensa scolastica per l'anno scolastico 2023/2024. Le domande vanno presentate online fino al 31 agosto, compilando il modulo "Refezione scolastica - Iscrizione e riduzione tariffa a.s. 2023/2024" sulla piattaforma SiMeal, raggiungibile al link: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Per chi si iscrive per la prima volta al servizio o per chi cambia ordine di scuola. Per tutti coloro che avessero già effettuato l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 e non abbiano variato ciclo o plesso scolastico, la stessa viene riconfermata d’ufficio con la tariffa massima: in questo caso, se si desidera richiedere la riduzione tariffa occorre compilare il modulo "Refezione scolastica - Riduzione tariffa a.s. 2023/2024"

Si ricorda che per procedere all'iscrizione è necessario:

-saldare gli eventuali debiti residui altrimenti la richiesta rimane in sospeso fino a pagamento avvenuto

-utilizzare le proprie credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la propria Carta di identità elettronica (CIE).

DISISCRIZIONE OBBLIGATORIA PER CHI NON USA PIU' IL SERVIZIO

Per evitare addebiti di pagamento per pasti non consumati, da quest'anno è obbligatorio disiscrivere dal servizio tutti coloro iscritti al servizio in modo automatico ma che non usufruiranno più della mensa nell'anno scolastico 2023/2024.