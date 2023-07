Il concerto di Ferragosto a Paesana, Bongioanni: “Grande visibilità per le nostre montagne” [VIDEO]

Gli occhi degli italiani sul Bric Lombatera, a Paesana. Si svolgerà nel Saluzzese il classico concerto di Ferragosto, in programma il 15 del mese prossimo in provincia di Cuneo.

Grande l’impegno della Regione Piemonte per organizzare sul territorio un evento visto in diretta televisiva da oltre un milione di persone. L’organizzazione prevede la turnazione tra l’area Cuneese, Monregalese e Saluzzese. A mettere su questo sistema con la precedente legislatura regionale l’allora direttore dell’ATL, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Bongioanni: “Voglio ringraziare il sindaco Emanuele Vaudano per la disponibilità e tutto quel sistema virtuoso che si è raccolto attorno a questo grande progetto: penso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, all’ATL di Cuneo e alla Camera di Commercio. Abbiamo poi chiesto e bussato alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, abbiamo la presenza della Provincia e uno sforzo ulteriore di Visit Piemonte e dell’ente parco del Monviso”.

“Tutto questo - ha proseguito Bongioanni - ci permetterà di regalare alla provincia di Cuneo un momento promozionale di due settimane che andranno sui canali Rai nazionali. E poi la diretta del 15 agosto, seguita da 1 milione di telespettatori: si tratta di un momento di visibilità importante che avrà benefici sulla nostra comunità montana e sull'intero Piemonte. La Valle Po ne ha bisogno, ecco perché come amministrazione regionale abbiamo scelto questa valle”.

Finita qui? Assolutamente no. Una volta terminato l’evento, si penserà già a quello del prossimo anno: “Seguendo sempre questo percorso, torneremo nell’area Monregalese: da dopo il 15 di agosto inizieremo a ragionare su quale è il sito migliore per ospitare l’edizione del 2024, mentre per il 25 quando si tornerà nel cuneese credo che sia arrivato il momento di scegliere la Valle Stura di Demonte.” ha promesso il capogruppo di Fratelli d’Italia.

"Permettetemi solo un ringraziamento, al capo redattore di Raitre Francesco Marino, per la sua infinita disponibilità e al grande lavoro di collegamento del Vice presidente dell'Atl di Cuneo Rocco Pulitano'."