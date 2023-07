Aurora, dopo oltre due anni tornano le panchine lungo la Dora: arrivano le “barchette” di cemento

Ve la ricordate la vicenda delle panchine rimosse in lungo Dora Firenze? Nell'aprile del 2021, nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e via Bologna, tutte le vecchie sedute in legno erano state tolte improvvisamente. Questo, secondo quanto affermato all'epoca dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, a causa dell'attività illegale di spaccio e al consumo di alcolici a tutte le ore del giorno e della notte compiuto nell'area; il tutto in attesa della riqualificazione portata dallo Student Hotel al Ponte Mosca.

Nuove panchine “barchette” lungo la Dora

In questi giorni, dopo oltre due anni di “silenzio” e mentre i lavori per la costruzione dell'ostello di lusso olandese procedono spediti, le panchine sono tornate in una veste del tutto rinnovata. Le nuove sedute sono comparse in diversi punti lungo le due sponde del fiume: al posto di quelle tradizionali in legno, però, quelle nuove sono circolari e in cemento, con tanto di “inserto blu” a forma di vela, tanto da farle somigliare a delle vere e proprie barchette.

La “guerra” delle panchine

La drastica scelta di rimuovere le panchine aveva provocato non poche polemiche, e non solo a livello politico ma anche tra la cittadinanza: per un certo periodo erano stati gli stessi frequentatori dell'area ad auto-organizzarsi portando le sedie da casa, mentre qualche giorno dopo erano andate in scena vere e proprie azione di protesta con tanto di “picnic” e striscioni.