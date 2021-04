Aurora, via le panchine da lungo Dora Firenze tra ponte Mosca e via Bologna: “Usate per spaccio e consumo di alcolici”

Molti residenti di lungo Dora Firenze , e con ogni probabilità anche molti passanti, si saranno sicuramente accorti di una novità che non poteva passare inosservata: la scomparsa delle panchine dal percorso ciclo-pedonale che costeggia il fiume tra il ponte Mosca e via Bologna.

A spiegare le motivazioni di questa assenza è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Le panchine – ha dichiarato – sono state rimosse, dopo anni di sollecitazioni da parte di alcuni residenti, perché venivano utilizzate in modo improprio per consumare alcolici o spacciare a ogni ora del giorno. Si tratta di una provocazione, sappiamo benissimo che i problemi si risolvono intervenendo sul territorio ma in passato questo tipo di soluzione ha funzionato: mi riferisco all'angolo tra via Bologna e via Alessandria, dove l'avvento della Lavazza ha contribuito a migliorare le cose”.