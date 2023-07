“Dona un albero”, prorogato al 30 settembre il progetto del Comune di Grugliasco per verde e ambiente

La scelta delle specie da piantumare è stata effettuata dall’agronoma Laura Tamburelli, che da anni ha in affidamento dalla Società Le Serre la gestione aree verdi del parco. Gli alberi sono stati selezionati in base a vari criteri ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.), così come la zona di piantumazione e il numero di esemplari, dieci in totale, per permettere alle nuove piante la migliore esposizione, distanza e compatibilità con le altre già presenti nel parco.