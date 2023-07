Shopping sotto le stelle, dal 13 luglio a Chivasso partono i “Giovedì in Musica”

Dopo il grande successo riscosso sabato scorso dalla manifestazione “Saldi in Musica”, promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, in collaborazione con Ascom, a partire dal 13 luglio, ogni settimana lo shopping serale avrà come colonna sonora i “Giovedì in Musica”, i sottofondi tematici trasmessi dall’impianto di filodiffusione del centro cittadino.