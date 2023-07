Tra spettacoli, eventi e concerti prosegue l'estate di Alpignano. Ecco i prossimi appuntamenti in calendario.

Penultimo appuntamento per "Alpignano Live", una serata con i DISCOnnessi e la musita anni 60-70-80, giovedì 13 luglio

Un altro appuntamento per “Notti d'estate in piazza”: i DISCOnnessi, band, specializzata nei grandi successi della musica italiana e straniera dagli anni ’60 ai ’90.

La Società Filarmonica di Alpignano, con l'intervento del Gruppo Fisarmoniche della Fisorchestra Bruno Zaggia, organizza il tradizionale concerto di San Giacomo sabato 15 luglio, alle 21

presso la Parrocchia SS.Annunziata in via Valdellatorre 64.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Alpignano.

Spazi palestre scolastiche anno 2023/2024: è possibile fare domanda

Le associazioni e le società sportive interessate all'utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico, ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16/06/2009, possono fare domanda entro il 31 luglio 2023 per le strutture qui elencate:



PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "F.TURATI" - via Colgiansesco n. 3



PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G.MATTEOTTI" - via Caduti per la Libertà n. 26



PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. TALLONE" - via Pianezza n. 31



PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A.GRAMSCI" - via Cavour n. 45



Le domande si dovranno inviare ENTRO IL 31 LUGLIO 2023 con una e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.alpignano.to.it e per conoscenza: servizocivile.llpp@comune.alpignano.to.it e erica.toscani@comune.alpignano.to.it.



Per informazioni telefonare all'Ufficio Patrimonio al numero 011.966.66.82





Lavori Ponte Nuovo propedeutivi all'installazione delle barriere protettive





Si informa la cittadinanza che a partire dalle 21:00 di questa sera inizieranno sul Ponte Nuovo i lavori propedeutici all'installazione delle barriere per evitare gesti anticonservativi.



Si informa la cittadinanza che nei prossimi giorni continueranno, con orario dalle 21;00 i lavori propedeutici al completamento delle opere previste sul ponte nuovo a cura di Città metropolitana di Torino.



I lavori proseguiranno anche nei giorni seguenti sino a fine lavori e saranno sempre eseguiti di sera per evitare impatti e problemi sui flussi viabilistici.



Le barriere, temporanee, sono state autorizzate dalla Soprintendenza dopo aver concertato insieme all'Amministrazione comunale, alla Città Metropolitana e al Prefetto, l'esigenza di metter in campo una misura preventiva per scongiurare altri terribili eventi.



Si rimarca come l'intervento è TEMPORANEO nella sua installazione e sarà seguito da opere definitive, la cui progettazione e scelta, saranno parte integrante degli studi che interesseranno nel loro complesso il ripristino del parapetto, per tenere insieme sicurezza, paesaggio e bene architettonico.







Teleriscaldamento, proseguono i lavori di ripristino definitivo degli asfalti



E' in corso la terza fase dei lavori di ripristino definitivo degli asfalti, è la volta di Via Migliarone (tratto tra Via Cavour e palestra polifunzionale): dal 11 luglio al 14 luglio e comunque sino a fine lavori

Modifiche alla viabilità in Via Artigianelli venerdì 14 luglio





Il Comune di Rivoli comunica che venerdì 14 luglio, dalle ore 7 alle 18.30, per lavori sulla rete elettrica, verrà istituito in via Artigianelli il divieto di transito, sosta con rimozione forzata e quando le condizioni delle lavorazioni lo consentono il restringimento della carreggiata, il senso unico alternato ed il limite massimo di 30 Km/h con presenza di movieri.