Zona Ovest di Torino, 78 km di ciclovie per una nuova mobilità: Rivoli e Venaria capofila del progetto

Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e turismo sono tra i principali filoni di finanziamento del Pnrr e dei fondi Europei del Next Generation Eu. Per i Comuni della Zona Ovest di Torino, con Rivoli e Venaria capofila, si sono concretizzati in 3 progetti: L.Ines, Bike Onda e Ciclovia delle Regge: 78 km di percorsi ciclabili che ridisegneranno anche lo spazio urbano circostante. Gli studi di fattibilità dei due progetti, finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e cofinanziati da Città metropolitana di Torino e dagli stessi Comuni, sono stati presentati il 12 luglio in un convegno al Castello di Rivoli.