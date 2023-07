Stati Generali del Rock: domani sera la finale

Per gli Stati Generali del Rock è il momento della finale.

Dopo le quattro date della rassegna la giuria, presieduta da Gigi Giancursi, ha selezionato i finalisti Frenesi, Indra, Irossa, Stasi, The Unikorni, tra gli oltre cento iscritti agli Stati Generali del Rock in Piemonte - Arezzo Wave Contest 2023. Gli artisti saliranno sul palco dell'area esterna del Centro per il protagonismo giovanile (CPG) di Strada delle Cacce 36, venerdì 14 luglio alle ore 20.30, per contendersi il titolo regionale, riconoscimento che consentirà ad una delle realtà locali di gareggiare a livello nazionale per Arezzo Wave 2023.

L’ospite speciale della serata sarà il trio piemontese Blancos: Dave Moretti, Gianfranco Nasso, Giorgio Mattiauda.

L’ingresso è gratuito.

Per info: www.arezzowave.com