Torino sfida il caldo e corre anche a metà luglio: ecco "Va lentino", ma si parte in tarda serata

Chi corre non teme il caldo, ma si adatta per non correre rischi. Ecco perché, questa sera, ci sarà movimento al Parco del Valentino. Alle 20:30 prende infatti il via la 14esima edizione della competizione "Va lentino" (anche nella sua variante "for women". Una manifestazione che è dedicata alla memoria di Alberto Trombetta ed è stata la prima in assoluto organizzata da Base Running nel 2009.