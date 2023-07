Torino si ritrova le Red Bull in salotto: l'estate lascerà un'eredità da Formula 1 (e pure Kevin Schwantz)

La dominatrice del campionato di Formula Uno come ospite d'onore della seconda edizione dell'Autolook Week, evento che dal 2 al 4 settembre richiama a Torino appassionati ed esperti di motori, a due e quattro ruote.

Bolidi in salotto

Nel salotto di Torino, infatti, tra via Roma e piazza San Carlo, sfileranno bolidi e auto d'epoca, ma anche motociclette e non solo. Formula 1, Rally (con il Mondiale che celebra i 50 anni), Endurance e Moto GP: menu per tutti i gusti.

Red Bull e Kevin Schwantz

Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulla doppia esibizione del team Red Bull di Formula 1, con le vetture Campioni in carica e che stanno dominando anche questa stagione con Max Verstappen al volante. I bolidi si mostreranno nelle vie del centro il 2 e 3 settembre, ma c'è grande attesa anche per Kevin Schwantz, pilota campione del mondo con Suzuki nel 1993 nella categoria 500 e uno dei massimi interpreti della staccata.

A fare gli onori di casa, il presidente Andrea Levy: "Speriamo di ripetere il successo della passata edizione, quando il pubblico venne a trovarci con grandi numeri". Motori e ambiente possono convivere

"Motori e ambiente possono camminare insieme. Lo fanno in tutti i Paesi del nord Europa, dove le due sensibilità sono decisamente sviluppate. Sono la patria del Rally. Ma serve serietà, rispetto e innovazione - dice il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - Questa città e questa regione devono continuare a essere la cornice di grandi eventi, eventi unici. Sarà bellissimo avere questi motori, con i loro rumori e il loro stile, in una cornice come la nostra: piazze, palazzi e chiese in cui si è fatta la storia".

"Torino sa far convivere motori e transizione ecologica, la città è all'avanguardia e per me è un orgoglio essere il sindaco in questo momento storico - dice Stefano Lo Russo, primo cittadino di Torino - Un evento di questo genere valorizza la nostra città e garantisce una ricaduta economica importante. Sarà un autunno importante e anche il 2024 promette bene. I risultati del turismo lo confermano".