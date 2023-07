Uber Eats chiude in Italia, a Torino rider in protesta: "Non abbiamo diritti e ammortizzatori sociali"

Uber Eats chiude in Italia, lasciando a casa dall’oggi al domani 3mila rider che non hanno diritto a nessun ammortizzatore sociale. Oggi a Torino, così come nel resto del paese, i fattorini hanno deciso di dare il via ad una mobilitazione per far sentire la loro voce. L’appuntamento è in piazza Castello, sotto gli alberi per cercare un minimo di riparo dal sole.

Lavoro sette giorni su sette

Ragazzi che tutti i giorni sono in strada, con il caldo e il freddo, per portare nelle case dei torinesi pizza, hamburger, ma anche la spesa. Lavoratori che non conoscono sosta: lavorando sette giorni su sette, otto ore al giorno, riescono a portare a casa nei mesi buoni 1.500 euro lordi. Ma non sempre va così come spiega Enrico Francia, rider e delegato NIdiL e Filt Cgil: “Dopo il Covid c’è molto meno lavoro”.

Sabato e domenica sempre disponibile

“Se togli Uber Eats – prosegue – rimangono solo due piattaforme (Deliveroo e Glovo ndr). L’algoritmo però è discriminante: il sabato e la domenica, giorni ad alta domanda, devi essere sempre disponibile ed è il punteggio che determina le chiamate”. Il compenso mensile poi è quasi sempre frutto dell’impegno del fattorino con più aziende.

"Lavoro subordinato e non autonomo"

Tema poi centrale - come chiarisce Elena Palumbo della segreteria Cgil Torino - è che si tratta di personale tutto a partita Iva, senza nessun diritto e ammortizzatore sociale. “Sebbene – aggiunge – ormai ci siano sentenze che abbiano definito questo tipo di lavoro subordinato e non autonomo, non abbiamo una normativa a sostegno che obbliga ad applicare quanto stabilito dai tribunali”.

Apre sportello per migranti

E la chiusura di Uber Eats apre scenari più complessi. Al di là della mancanza di stipendio da un giorno all’altro, nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori stranieri. “Rispetto ad un quadro di precarietà – sottolinea Elena Ferro della segreteria Cgil Torino – sono persone per cui l’ottenimento del permesso di soggiorno è legato ad un’occupazione: ogni volta che c’è un diritto non riconosciuto, si collocano questi lavoratori in mezzo ad una strada”.

E per dare un aiuto, la Cgil dal 1° settembre aprirà negli uffici di via Pedrotti uno sportello specifico per la tutela dei migranti “perché sono lavoratori con difficoltà in più, in una fase difficile del paese”.

Non attivata la procedura anti-delocalizzazione

“Non è possibile azienda per un’azienda come Uber Eats, – ha chiosato Roberta Turi, della NIdiL Cgil - che a 3.049 dipendenti, possa andarsene alla chetichella non attivando la procedura anti-delocalizzazione”. Le imprese con più di 250 dipendenti, che lasciano l’Italia, devono avviare novanta giorni una procedura di informazione. Cosa che il colosso del delivery non ha fatto.