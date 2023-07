Bardonecchia regala un campo da padel a tutta l'alta Val di Susa: oggi il taglio del nastro

E' stato inaugurato, oggi, al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia e alla presenza del vicesindaco, Vittorio Montabone , il campo da padel indoor, unica struttura nel suo genere dell'Alta Val di Susa. " Grazie alla Polisportiva di Bardonecchia - ha detto Montabone - che con grande impegno ha realizzato questo importante risultato. Un bellissimo campo indoor, utilizzabile anche la sera ed in condizioni di brutto tempo, che arricchisce ulteriormente L'importante offerta sportiva di Bardonecchia ".

Il campo da gioco è situato all' interno del palazzetto dello sport di Bardonecchia, struttura ormai di riferimento per molte attività sportive, dal Basket, alla scherma fino ad arrivare al nuovo complesso "il Cubo" in cui arrampicare indoor è diventata consuetudine.