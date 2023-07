Nichelino, ultimi appuntamenti con il 'tour' dell'ufficio Mobile della Polizia locale

L’Ufficio Mobile della Polizia Locale di Nichelino, in ''tour' da diverse settimane nei quartieri della città, affronta le sue ultime tappe di incontro con i cittadini, così da poter ricevere segnalazioni e suggerimenti sulle problematiche legate al territorio.

Gli ultimi appuntamenti sono in calendario martedì 18 luglio, tra le 17 e le 18 al quartiere Castello (via Turati 4/10) e dalle 18 alle 19 nei giardini di via Trento. Giovedì 20, invece, dalle 17 alle 18 il punto di incontro è il quartiere Oltrestazione (via Gozzano 29) e dalle 18 alle 19 in via Buffa 2.

Martedì la posa della prima pietra della nuova scuola

Martedì 18 luglio, alle ore 15, in via Prali è in programma invece un momento molto atteso dalla cittadinanza, con la posa ufficiale della prima pietra della nuova scuola Papa Giovanni XXIII.

"𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘯𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 - commentano il sindaco 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗽𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 e l'assessore all'Istruzione ed Edilizia scolastica 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗔𝘇𝘇𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 - 𝘋𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘭 𝘷𝘪𝘢 𝘢 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘥𝘪𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘥 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘦𝘵𝘪𝘤𝘰".