Aurora, lungo Dora Firenze è una “selva”: erba alta più di un metro a bordo strada

A fianco, il corridoio verde recentemente rimesso a nuovo per favorire la mobilità attiva dal Parco Dora al Parco della Colletta . A pochi metri, le nuove sedute destinate a regalare un momento di riposo a chi transita in zona. Tuttavia, nell'aiuola di lungo Dora Firenze presente tra la pista ciclabile e il manto stradale, l'erba ha assunto proporzioni “tropicali”.

Questa situazione riguarda un punto in particolare: il tratto compreso tra via Aosta e via Bologna, dove il verde ha superato abbondantemente il metro d'altezza. A rassicurare tutti ci pensa però la Circoscrizione 7: “Lo sfalcio - spiega la coordinatrice al verde Marta Sara Inì - avverrà in settimana".