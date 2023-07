Chiusi gli scivoli per adulti della Pellerina, il Comune: "A breve risposta dall'Asl"

Dovrebbero aprire a breve gli scivoli per adulti della piscina Pellerina. Martedì scorso è stato ufficialmente inaugurato l'impianto natatorio della Circoscrizione 4, completamente rinnovato dopo una chiusura di quattro anni e un investimento di un milione e mezzo di euro. Un riapertura benedetta da un weekend estivo da tutto esaurito, con centinaia di torinesi in cerca di refrigerio nelle vasche, ma segnato anche da un intoppo.

Chiusi gli scivoli per adulti

Gli scivoli per adulti erano infatti chiusi perché mancava il via libera dell'Asl. Che dovrebbe arrivare a breve, come ha spiegato l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta rispondendo ad una richiesta di comunicazioni del capogruppo del M5S Andrea Russi. "L'ASL - ha precisato Carretta - nel concedere il nulla osta per la riapertura, ha chiesto integrazioni al concessionario in merito agli scivoli".

"Documentazione - ha aggiunto l'esponente della giunta - già prodotta: si attende a breve l’ulteriore risposta dell’ASL".

Gli orari

La piscina verrà gestita per i prossimi 25 anni dalla SSD Pellerina, che ha realizzato i lavori di ristrutturazione. La Pellerina è aperta dalunedì a venerdì dalle 10.30 alle 19.30 (il martedì e il giovedì fino alle 21.00 solo per il nuoto libero) e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. La piscina prevede 2 corsie da 50 metri dove nuotare, un'ampia zona ludica per attività di fitness in acqua, una zona relax con idromassaggi e giochi, 3 scivoli per adulti e 3 per bambini, una vasca di acquaticità, 2 campi da beach volley, un solarium e ampi spazi verdi.

Inoltre, è stata approvata, nel Consiglio Comunale odierno la deliberazione proposta dall’assessore allo Sport Carretta che prevede l’esternalizzazione dell’impianto comunale denominato “Sferisterio”, all’interno del complesso polivalente di corso Tazzoli 78 a Torino.

Nel corso degli anni – spiega il documento – lo sferisterio è stato sottoutilizzato e pertanto, al fine di evitare un suo progressivo degrado che potrebbe causarne il definitivo abbandono, si intende procedere all’esternalizzazione della sua gestione nella forma giuridica della concessione di servizi, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica. L’impianto è composto da un campo da gioco illuminato per la pallapugno con relativo muro di appoggio (mq 1.543), da una tribuna metallica (mq 39), da tre container di 22 mq e da un’area verde pertinenziale di camminamento (mq 2.263).