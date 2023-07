Sonic Park chiude con oltre 35 mila ingressi: a Stupinigi sold out per Simply Red e Sting

Sono stati oltre 35 mila gli spettatori del Sonic Park Stupinigi di quest'anno che ha visto salire sul palco 13 artisti di fama internazionale e nazionale tra cui Simply Red, Sting, Madame, Biagio Antonacci, Emis Killa e Guè, Placebo e infine i Black Eyed Peas. Un leggero calo rispetto all'anno scorso quando gli ingressi furono 40 mila per nove concerti in tutto.

Pubblico anche da fuori Italia

Boom di pubblico femminile che quest'anno ha superato il 62%, battendo quello maschile che è stato del 38%. Un pubblico per la maggior parte proveniente dalla provincia di Torino e ovviamente dal capoluogo, ma che ha registrato ingressi da tutta Italia e persino dall'Europa.

I Simly Red, del “rosso” Mick Hucknall, insieme a una super band hanno segnato il primo dei due sold out di questa edizione, l'altro tutto esaurito è stato per l'iconico Sting, sul palco torinese per una delle tre date del suo tour italiano.

Soddisfatti organizzatori e Comune di Nichelino

"Dopo cinque anni di grande lavoro l’edizione 2023 ha sancito la consacrazione di un progetto artistico ricco di suggestione e fascino - dichiarano Fabio e Alessio Boasi di Fondazione Reverse - L'arte della musica dal vivo è un percorso intenso che ha bisogno di tempo per radicarsi ma possiamo dire di essere arrivati a un primo traguardo importante, e di averlo fatto con grande solidità e con uno sguardo su prospettive future a lungo termine. Quest'anno, infatti, Sonic Park ha dichiarato apertamente la sua vocazione internazionale, così come la sua grande capacità di fare rete sia sul territorio che su scala nazionale, con le istituzioni pubbliche e con realtà private. E questa è la strada che abbiamo in mente per il futuro, perché Sonic Park oggi è riconosciuto come un festival di musica pop rock a livello nazionale, e lo dimostrano i nomi che scelgono noi per le tappe dei loro tour, e le 35 mila presenze complessive raggiunte in 7 date. Vogliamo crescere sia in termini artistici che di benessere del pubblico, aumentando anche le collaborazioni esterne come con OGR Torino con cui, dopo la prima sperimentazione di quest'anno, siamo già all'opera per aumentare gli appuntamenti di OGR SONIC CITY".

Evidente la soddisfazione anche del sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo: "Cos'hanno in comune Simply Red, Biagio Antonacci, Madame, Guè, Emis Killa, Placebo, Sting e i Black Eyed Peas? Sono stati tutti alla Palazzina di Stupinigi per il Sonic Park 2023 ed è stato un grande successo. Ci vediamo il prossimo anno a Nichelino, centro urbano culturale".