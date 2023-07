Chivasso, dal Pnrr quasi un milione di euro per la sistemazione idraulica del torrente Orco

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comune di Chivasso rientra tra gli enti a cui saranno finanziati i contributi da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente al 2023.

Fondi Pnrr per 929 mila euro sono stati stanziati per la sistemazione idraulica del torrente Orco, a protezione della frazione di Pratoregio. Grande compiacimento hanno espresso il sindaco Claudio Castello, l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernardi e tutta l’Amministrazione comunale.



Il progetto avrà inizio a monte nei pressi di Cascina Commenda, per poi svilupparsi lungo il margine lato-fiume dell’abitato fino ad intestarsi su via Orco in corrispondenza dell’intersezione con il rio Palazzolo, dove è prevista la realizzazione di una nuova chiavica per disconnettere idraulicamente l’immissione, impedendo la propagazione lungo l’asta del rio di possibili fenomeni di rigurgito potenzialmente in grado di provocare allagamenti nel nuovo rilevato arginale.

Più in dettaglio l’opera di contenimento dei livelli assumerà diverse sezioni tipologiche lungo il tracciato, al fine di adattarsi al meglio alla condizione morfologica locale e all’urbanizzazione del territorio.