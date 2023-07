Associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e usura: quattro persone finiscono in manette [VIDEO]

Quattro persone in manette per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d’azzardo . E' questo l'esito di un'operazione ancora in corso, condotta dalla DDA di Torino e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, che ha portato all'arresto di un gruppo di criminali tra Albenga, Laigueglia, Trofarello e Torino.

E' accusato di partecipazione alla 'ndrangheta Rocco Pronestì di 72 anni, storico appartenente alla criminalità organizzata del Piemonte e da anni legato ai maggiori esponenti della ndrangheta locale, quali Ursini Mario, Barresi Placido e Belfiore Domenico. Arrestato in passato per vari reati in materia di armi e traffico di stupefacenti, era sinora sfuggito alla condanna per il reato di associazione mafiosa. Pronesti, al momento dell'arresto, si trovava ad Albenga nel Savonese.

Rocco Cambrea, fermato mentre era in vacanza a Laigueglia, deve rispondere con Pronestì dell'accusa di usura ed estorsione con aggravante mafiosa. Il 62enne aveva organizzato una bisca clandestina in quello stesso bar di via Postumia nel quale si occupava di gioco d’azzardo a metà degli anni ’90, prima di essere condannato nel procedimento “Cartagine”.