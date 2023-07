Operazione Moby Dick contro lo spaccio di droga: la Squadra Mobile arresta 6 persone fra Torino e Nichelino

Alle prime ore di venerdì scorso, 14 luglio, la Polizia ha eseguito le misure cautelari emesse dal locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un alcune persone, sospettate di gestire il commercio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina in questo capoluogo e nella prima cintura, in particolare a Nichelino.

I provvedimenti restrittivi cautelari sono stati disposti all’esito di lunghe e complesse indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino e hanno riguardato complessivamente 9 persone, tutte rintracciate sul territorio nazionale (6 in questa provincia e 3 in altre province).

Per la realizzazione della fase esecutiva, sono stati impiegati complessivamente circa 100 uomini della Polizia di Stato, con l’utilizzo di Reparti di rinforzo del controllo del territorio e di unità cinofile. Oltre alla Squadra Mobile di Torino, l’attività ha peraltro coinvolto anche gli omologhi uffici delle Questure di Brescia, Cremona e Prato.

In virtù delle risultanze dell’indagine, il Tribunale di Torino ha quindi disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di otto persone e degli arresti domiciliari a carico di una persona, contestando loro reati in materia di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Peraltro, la concreta sussistenza del pericolo di fuga ha indotto la procedente A.G. ad emettere anche il decreto di fermo a carico di un ulteriore indagato.