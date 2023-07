Aumentano i prezzi dei biglietti bus, Valle (Pd) attacca Cirio:" La Regione deve 77 mln a Gtt"

77 milioni di euro: a tanto ammonta il debito della Regione verso il Gtt. A questi si aggiungono altri 10 milioni di euro dal Governo di mancati ristori Covid. Soldi che insieme all’inflazione determinano una grossa difficoltà finanziaria per l’azienda di corso Turati e il Comune di Torino, che dal 1° ottobre ha annunciato gli aumenti dei biglietti. I rincari Su tutti spicca il ticket singolo urbano da 100 minuti, che passa da 1.70 euro a 2 euro nella versione cartacea (1.90 se digitale), ma anche il carnet da sei biglietti che passa da 10 a 11.80 euro. Valle (Pd): "Cirio fa campagna elettorale sulla pelle dei sindaci"

A denunciare l'insolvenza della Regione il vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Valle, dopo che ieri il presidente Cirio ha annunciato un nuovo “Bonus” per sostenere l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. “Un bel modo – commenta l’esponente dem - di fare campagna elettorale sulla pelle dei sindaci e a spese delle aziende”. Malvista unione Lo Russo-Cirio

Se il sindaco Stefano Lo Russo nelle ultime settimane più volte aveva detto come mancassero una parte dei ristori per la pandemia, è la prima volta che emerge come la Regione abbia un debito da 77 milioni verso Gtt. Una notizia sottotaciuta da Lo Russo forse per i buoni rapporti che lo legano a Cirio. Un’unione malvista dalla minoranza di centrosinistra a Palazzo Lascaris, che oggi ha tirato fuori il libro contabile. E come spiega Valle, sessanta milioni di euro sono direttamente per il Gruppo, mentre 17 per il Comune di Torino per l’acquisto dei nuovi bus Iveco. La Regione taglia 10 mln al Tpl

A questo si aggiunge poi che la giunta Cirio ha tagliato “sul trasporto pubblico locale 10 milioni di euro solo sul 2023, con tante promesse di recuperare in assestamento”. Per ora però nel documento finanziario non c’è traccia di questi soldi. Costringendo così le aziende del tpl, come denuncia Valle, a far fronte a tagli e ritardi con “rincari sui biglietti e sugli abbonamenti”. “A questo punto – aggiunge il vicepresidente - interviene il Presidente che annuncia urbi et orbi un bonus per acquistare a prezzo ridotto”.

Un sostegno che verrà finanziato con “risorse destinate a incentivare la rottamazione e sostituzione dei veicoli euro 2, 3 e 4, con tanti saluti al settore dell’automotive e alle famiglie che devono cambiare auto, e si devieranno per sostenere questo bonus”. “Insomma: le promesse le fa Cirio, i soldi li anticipano le aziende e i sindaci restano coi debiti e le tariffe aumentate” conclude Valle. Moderati: "Votiamo a malincuore gli aumenti"