Italia-Francia, arrivano fondi per 21,5 milioni in Piemonte. Torino è alla guida di 5 progetti

Semaforo verde per i 27 progetti del Piemonte, per un totale di oltre 21,5 milioni di euro: lo ha deciso il Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia Alcotra che si è tenuto nei giorni scorsi a Courchevel, in Savoia, alla presenza del vicepresidente e assessore alla Montagna del Piemonte, Fabio Carosso.