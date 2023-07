Grugliasco, a Cascina Duc torna l'appuntamento con La Nouvelle Vache

Alcune mucche non vanno in alpeggio. Sono quelle che, dopo tre anni di assenza pandemica, tornano a Cascina Duc per l’ottava edizione de La Nouvelle Vache, rassegna cinematografica estiva proposta da ColoriQuadri, gli stessi del settembrino Muuh Film Festival, e Piemonte Movie, con il patrocinio del comune di Grugliasco.