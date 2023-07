A Beinasco i The Kolors in concerto per la festa patronale di San Giacomo

Dal 21 al 24 luglio piazza Danilo Dolci a Beinasco si trasforma nel teatro di festa per la patronale di San Giacomo. Serata più attesa sarà quella di domenica 23 luglio con l’unica data piemontese dei The Kolors, che con la loro “Italodisco” sono costantemente in testa alle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio italiane.