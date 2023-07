Queenmania European Live Tour a Parco Dora Live nella festa di TOradio

Sarà una festa entusiasmante, adrenalica e scintillante quella che vedrà i QueenMania sul palco di Parco Dora Live 2023, mercoledì 26 luglio alle ore 21, con il loro European Live Tour, guest stars della serata di TOradio che festeggia i primi due anni di attività. “TOradio è la radio di Torino, della sua gente e del suo territorio- spiega Maurizio Cimmino, editore di TOradio -. E festeggiare i primi due anni a Parco Dora il 26 luglio con un pubblico così importante è frutto proprio della sua vocazione di stare in mezzo alla gente. Sarà una festa meravigliosa, con tutti i protagonisti della radio, molti ospiti e non vediamo l’ora di incontrare tutti i nostri ascoltatori.” A TOradio quindi il compito di “scaldare” il pubblico con un grande spettacolo di animazione e interazione per l’arrivo dei QueenMania che si esibiranno in un vero e proprio live estivo.

Con il sottofondo della voce narrante di Enrico Ruggeri, che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica, si apre lo show dei QueenMania. Costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, interpretato da Sonny Ensabella performer di grande abilità ed esperienza, che veste i panni della voce della “Regina” con risultati impressionanti, tale è la somiglianza fisica e, soprattutto, vocale con l’originale che, ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia. Fino a tarda primavera i QueenMania hanno portato il loro spettacolo di punta nei più grandi teatri italiani come gli Arcimboldi di Milano e poi ancora Torino, Venezia, Bergamo, Brescia, Padova e le numerose tappe all’estero in Germania, Francia e Svizzera. “In estate torniamo alla formula del concerto live che sarà quello che porteremo a Parco Dora- spiega Sonny Ensabella-. Un concerto rock che ripercorrerà la carriera dei Queen con i loro cavali di battaglia. Brani ovviamente rivisitati nel nostro stile e con la spettacolarità di molti cambi di costume. Uno show in cui il tributo ai Queen sarà forte, così come è di grande impatto anche lo stile con cui la nostra tribute band, in continua evoluzione negli anni, si approccia. Cerchiamo di riportare sul palco la magia live dei Queen, di Freddie Mercury. Ci saranno molte chicche e anche soprese dal punto di vista scenico. Sarà un concerto molto energico e in pieno stile live!”. Sul palco insieme a Sonny troveremo: Paolo Valli, drums (che ha suonato con Vasco Rossi, Gianna Nannini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Il Volo, Negrita…), Amudi Safa, Guitar/voice (Achille Lauro, Alex Britti, Ghemon, Roy paci, Emiskilla, Sergio Cortes), e Luca Nicolasi, Bass Guitar/Voice (Omar Pedrini, Mauro Pagani, Calibro 35, Gli Atroci).

L’incasso della serata andrà in beneficenza.