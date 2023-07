Le multe fanno ricco il Comune di Moncalieri: quasi 1,5 milioni di maggiori entrate grazie ai t-red

I conti della Città di Moncalieri migliorano sensibilmente. Il bilancio di metà 2023, che la Giunta ha approvato nei giorni scorsi, con la variazione di bilancio che sarà portata in consiglio comunale il prossimo 27 luglio (l'ultimo prima della pausa estiva), vede crescere sensibilmente le entrate dovute all'Imu ma soprattutto alle multe.

Quasi 1,5 milioni in più grazie alle multe

I nuovi t-red, entrati in funzione nel novembre dello scorso anno, oltre a stangare i 'furbetti del volante' e coloro che passano impunemente col rosso, fanno ricche le casse del Comune, con un aumento pari a 1,3 milioni di euro dalle contravvenzioni che porta la previsione a circa a quattro milioni. “Per la maggior parte le multe sono legate ai tre nuovi t-red entrati in funzione alla fine dello scorso anno", ha fatto sapere il sindaco Paolo Montagna. Centinaia di scatti che 'pizzicano' ogni giorno gli automobilisti che bruciano il rosso su corso Trieste all'angolo con corso Roma, in strada Revigliasco all'angolo di via Cavour e in via Boccardo/strada Revigliasco davanti alla chiesa di Testona.

Imu e lotta all'evasione fiscale

Ma a crescere sono state anche altre entrate. 200mila euro in più arrivano dagli oneri di urbanizzazione, grazie all’effetto del contenzioso chiuso con Atc sulle 'case fantasma' di Tetti Piatti, sul fronte della lotta all’evasione ed elusione fiscale è stata accertata un’entrata aggiuntiva di 150mila euro (che vanno ad aggiungersi ai 530mila preventivati, oltre ad un consistente incremento delle entrate Imu, l'imposta comunale sugli immobili, il cui totale arriva a toccare quota 13 milioni.

L'extra gettito su taglio del verde, scuole e aiuti a famiglie in difficoltà

Le risorse garantite dall'extra gettito, oltre a rimettere definitivamente in ordine il bilancio, saranno utilizzati dal Comune di Moncalieri per il verde cittadino (50 mila euro per aumentare il numero dei tagli), la manutenzione stradale e quella delle scuole (40 mila), con 120 mila euro dirottati per garantire il tempo pieno.

Ci saranno ulteriori investimenti in azioni di promozione della città, mentre 40 mila euro saranno dirottati sul progetto "Un aiuto in più", che va a sostenere le famiglie in difficoltà a pagare affitti e utenze. Perché "non lasciare indietro nessuno", come ama dire il sindaco Montagna, non sia solo uno slogan ma un fatto concreto.